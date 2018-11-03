العراق يرفض تدخل واشنطن في قضاياه الداخلية

ارشيف

رفضت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت ما وصفته بالتدخل الأمريكي في شؤون العراق بعد تعليقات للسفارة الأمريكية تحث إيران على احترام سيادة العراق والسماح بتسريح الميليشيات الشيعية.

ونشرت السفارة الأمريكية في بغداد رسالة على تويتر يوم الثلاثاء تقول "يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها".

وكانت الرسالة ضمن رسائل أخرى على حساب السفارة بموقع تويتر لتحديد المطالب الأمريكية قبل فرض عقوبات جديدة على إيران في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. وتثير العقوبات قلق العراق لأنه يستورد إمدادات ضرورية من إيران.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان يوم السبت "العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، لاسيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي"، وطالبت بحذف الرسالة.

وتتنافس واشنطن وطهران على النفوذ في العراق منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.

وضم العراق الميليشيات الشيعية رسميا إلى قوات الأمن هذا العام. وشاركت الميليشيات في حملة مدعومة من الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وتدعم إيران الشيعية بعض الميليشيات. وتريد واشنطن نزع سلاح الميليشيات.

وقال مسؤولون عراقيون يومسالجمعة إن الولايات المتحدة قالت إنها ستمنح بغداد إعفاء على واردات الغاز والطاقة الإيرانية التي تغذي محطات الكهرباء العراقية فضلا عن واردات المواد الغذائية الحيوية.