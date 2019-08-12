العراق يرفض مشاركة "الكيان الصهيوني" في تأمين الملاحة بالخليج

كانت صحيفتان عبريتان نقلتا عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله أن كيانه يشارك في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة في مياه الخليج العربي من التهديدات الإيرانية.

أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم الاثنين، رفض العراق مشاركة إسرائيل في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج العربي.

وقال الحكيم في تغريدة على موقع تويتر، ان "يرفض العراق مشاركة قوات الكيان الصهيوني في اية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي.

واكد أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".

وأضاف الحكيم ان "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة، وأن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

واكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية علي رضا تنغسيري، الاثنين ان "اي وجود لإسرائيل في مضيق هرمز والخليج يمكن ان يشعل معركة ".

واضاف تنغسيري في تصریح صحفي، ان أمن الخليج من أهم العناصر لايران، ونعتقد أن المسار البحري الدولي يجب أن يبقى دولياً، ونحن وفّرنا لعقود أمن مضيق هرمز، وحضور دول من خارج المنطقة أخلّ بأمنها".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أعلن، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تشارك في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة في مياه الخليج العربي من التهديدات الإيرانية، بحسب صحيفتي "تايمز أوف إسرائيل" و "يديعوت أحرنوت"، الإسرائيليتين.

