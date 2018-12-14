العراق يستدعي السفير التركي بشأن ضربات جوية تركية
تركيا شنت ضربات جوية في شمال العراق اليوم الجمعة
قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الجمعة إنها استدعت السفير التركي في بغداد وسلمته رسالة احتجاج بشأن "خروقات جوية متكررة" للمجال الجوي.
وذكر البيان "أن الوزارة تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرق للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات".
وقال الجيش التركي في وقت سابق إن تركيا شنت ضربات جوية في شمال العراق اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ثمانية من مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
أحدث المقالات
عناوين ذات صلة
- العراق يستدعي السفير التركي بعد نشر بلاده قوات قرب الموصل
- العراق يتعهد بمساعدة تركيا وانباء عن عملية تركية اميركية مشتركة لقمع الاكراد
- برلمان كردستان العراق يطالب باعتذار تركي عن الضربات الجوية
- اتفاق وشيك بين واشنطن وانقرة بشأن محاربة داعش
- العزوف التركي يعوق الخطط الأميركية لبناء تحالف ضد الدولة الإسلامية