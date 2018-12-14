العراق يستدعي السفير التركي بشأن ضربات جوية تركية

تركيا شنت ضربات جوية في شمال العراق اليوم الجمعة



قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الجمعة إنها استدعت السفير التركي في بغداد وسلمته رسالة احتجاج بشأن "خروقات جوية متكررة" للمجال الجوي.

وذكر البيان "أن الوزارة تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرق للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات".

وقال الجيش التركي في وقت سابق إن تركيا شنت ضربات جوية في شمال العراق اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ثمانية من مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.