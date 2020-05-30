العراق يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا و22 وفاة جديدة بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة العراقية السبت، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا، بالتزامن مع قرار الحكومة تمديد حظر التجوال الشامل أسبوعا آخرا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 306 إصابات بالفيروس، و10 وفيات، و66 حالة شفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة الفيروس إلى 6 آلاف و179 إصابة، منها 195 وفاة، و3 آلاف و110 حالة تعاف، حسب المصدر ذاته.

فيما أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقب اجتماع حكومي جملة قرارت لمواجهة تزايد الإصابات بالفيروس.

وقرر الكاظمي "تمديد فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات (18) أسبوعا آخر بدءا من الأحد، مع تطبيقه بشكل صارم"، دون تفاصيل أكثر.

كما قرر "منع جميع أشكال التجمعات"، و"إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها".

ويشمل القرار "تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، على أن يستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية".

وقال عمر الوائلي، عضو في لجنة الصحة والسلامة المعنية بمكافحة الفيروس، في بيان عقب الاجتماع الذي شارك فيه، إن قرار تمديد حظر التجوال الشامل اتخذ لاحتواء الإصابات المتزايدة بكورونا.

وفرض العراق حظر التجوال لأول مرة في 17 مارس/آذار الماضي، قبل أن يخفف قيوده في 21 أبريل/نيسان الماضي حيث سمح بتجوال السكان خلال ساعات النهار عدى يومي الجمعة والسبت كان فيهما الحظر شاملاً.

وعادت الحكومة لفرض حظر التجوال الشامل خلال عطلة عيد الفطر ولمدة أسبوع، والذي تقرر تمديدة لأسبوع آخر اليوم.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 22 وفاة، وألفا و618 إصابة بالفيروس في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 83 ألفا و384، بينها 480 وفاة، و58 ألفا و883 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة، و1008 إصابات و883 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 26 ألفا و192، بينها 205 وفيات، و10 آلاف و156 حالة تعاف.

كما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيلها 2355 إصابة بفيروس كورونا و5235 حالة تعافٍ، هي المحصلة الأعلى لحالات الشفاء اليومية بالبلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 55 ألفا و262، بينها 36 وفاة، و25 ألفا و839 حالة تعاف.

وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 291 إصابة، و111 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و790، بينها 15 وفاة، و5 آلاف و811 حالة تعاف.

