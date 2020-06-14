العراق يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية كورونا

ارتفع الاحد، إجمالي الاصابات في العراق إلى 20209، والوفيات الى 607.

سجل العراق الأحد، 58 وفاة بكورونا في أعلى معدل يومي للوفيات بالفيروس منذ ظهوره في البلاد، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس في 5 دول عربية، حسب بيانات رسمية.

وقالت الصحة العراقية، في بيان، إنها سجلت 58 وفاة بكورونا، و1.259 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن أرقام الوفيات المسجلة الأحد، الأعلى منذ ظهور الوباء بالبلاد في فبراير/ شباط الماضي.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات ارتفع بذلك إلى 20 ألفا و209 اصابة، بينها 607 وفيات، و8 آلاف و121 حالة تعاف.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، عبر موقعه الإلكتروني، تسجيل حالتي وفاة، و9 إصابات بالفيروس، وتعافي 3 حالات.

وذكر المركز أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 418، بينها 8 وفيات، و62 متعافيا.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيان عبر تويتر، رصد حالة وفاة، و304 إصابات، وتعافي 704.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ 42 ألفا و294، بينها 289 وفاة، و27 ألفا و462 حالة شفاء.

في السياق، أفادت وزارة الصحة الصومالية، في بيان، بتسجيلها وفاة، و24 إصابة بالفيروس، وشفاء 18 مريضا.

وبينت أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و603، منها 88 وفاة، و577 متعافيا.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 8 إصابات بالفيروس، إضافة إلى 4 حالات شفاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 961، بينها 9 وفيات، و682 حالة تعاف.

على ذات الصعيد، أعلنت وزارة الصحة في تونس، في بيان، تسجيل إصابتين بكورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات الكلي ارتفع إلى 1.096، بينها 49 وفاة، و998 متعافيا.

