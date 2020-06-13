العراق يسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا والاصابات بالسعودية تتجاوز 123 ألفا

سجل العراق السبت، اعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا بواقع 53 وفاة، وذلك غداة اتخاذ السلطات قرارا بتخفيف القيود لمكافحة انتشار الفيروس، فيما تجاوز عدد الاصابات في السعودية 123 الفا.

أعلن العراق، السبت، تسجيل 53 وفاة بكورونا، في أعلى معدل يومي منذ ظهور الفيروس بالبلاد أواخر فبراير/شباط الماضي.

واعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان تسجيل 1180 إصابة بالفيروس، و53 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 18 ألفا و950، بينهم 549 وفاة، و7 آلاف و515 حالة تعاف.

وكان أعلى معدل وفيات يومي جراء كورونا سجله العراق الجمعة، بلغ 39 حالة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة، تخفيف قيود الوقاية من كورونا بإنهاء حظر التجوال الشامل المفروض في العراق منذ 30 مايو/أيار الماضي، وبدء حظر جزئي اعتبارا من الأحد.

يأتي ذلك فيما تتخوف بغداد من انهيار النظام الصحي في حال تفشي الجائحة بشكل واسع.

من جانبها أعلنت السعودية تسجيل 39 وفاة، و3 آلاف و366 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1.519.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 123 ألفا و308، بينها 932 وفاة، و82 ألفا و548 حالة تعاف.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة و20 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 15 مريضا.

وقالت الوزارة في بيان، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 1.442، بينها 32 وفاة، و868 حالة تعاف.

وفي تونس، رصدت وزارة الصحة إصابة واحدة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1094، بينها 49 وفاة، و995 حالة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة الاردنية السبت تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 7 حالات محليّة، و31 حالة غير محليّة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 953 حالة.