العراق يعتقل احد منفذي مجرزة “سبايكر” بعد مطاردة لـ 9 سنوات

اعتقلت قوات الامن العراقية أحد منفذي مجرزة “سبايكر” بعد مطاردة استمرت تسع سنوات بعملية أمنية غربى العاصمة بغداد وفق ما افادت قيادة العمليات المشتركة

وواوضحت قيادة العمليات في بيان، إنه تم اعتقال عزة ابراهيم محمد ربيع المتورط في جريمة سبايكر نتيجة جهود متواصلة استمرت شهوراً وبعملية نوعية نفذتها قيادة العمليات المشتركة وبتنسيق مباشر مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، وقد ظل مطاردا لمدة 9 سنوات في مناطق شمال شرقي سوريا.

وقتل في الهجوم نحو 1700 عسكري وطالب في الكلية العسكرية المعروفة باسم “سبايكر” بمحافظة صلاح الدين في حزيران/ يونيو 2014، عندما اجتاح مناطق في شمال وغرب العراق واتهم داعش بارتكاب المذبحة حيث اطلق عناصر داعش النار على الضحايا من مسافات قريبة في العراء على ضفاف نهر دجلة، ومن ثم رموا جثثهم في النهر.

وحسب المصادر فان الجاني كان ينتحل صفة “مزورة” ويحاول الهرب الى إحدى دول الجوار بعد ان أدرك خطورة الملاحقة أثناء وجوده في سوريا.