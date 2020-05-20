العراق يعتقل الخليفة المحتمل للبغدادي

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن جهاز المخابرات الوطني، أعلن، اليوم الأربعاء، اعتقال عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي في زعامة تنظيم داعش.

ولم يذكر حتى الآن، أية تفاصيل عن عملية الاعتقال وملابساتها.

يذكر ان قرداش كان أحد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة بمدينة إدلب السورية.

عبد الله قرداش الذي يعرف أيضا باسم حاجي عبد الله العفري، وهو من قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل مركز محافظة نيبتون تخرج من كلية الإمام الأعظم في الموصل.

قرداش هو ضابط سابق في الجيش المنحل وعرف في أوساط داعش بالبروفيسور بسبب خبرته في سن التشريعات المتطرفة ومشهور بقسوته، ومعروف بين عناصر داعش.

سجن في عام 2003 بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة، وشكل تحالفا مع البغدادي عندما كانا مسجونين معا في معسكر بوكا في محافظة البصرة الذي أدارته الولايات المتحدة في العراق.

وبعد إطلاق سراحه عمل مفوض ديني وقاضي الشريعة العام لتنظيم القاعدة عندما برز تنظيم داعش كجماعة منشقة عن فرع القاعدة السوري غير ولاءاته وأصبح منفذ أوامر البغدادي رحب شخصيا بالبغدادي في الموصل في 2014 بعد أن استولي داعش على المدينة آنذاك وبعد مقتل البغدادي رشح قرداش ليكون هو المسؤول الأعلى عن داعش ولكن تفاصيل وصوله وسيطرته لم تعرف كيف بسبب شحة المعلومات بشأنه.