العراق يعلن استمرار عمل منفذين حدوديين مع الأردن وسوريا

أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية بين العراق وباقي دول الجوار والعالم، باستثناء منفذي طريبيل والقائم، اللذين خصصا لأغراض ديمومة الحركة التجارية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة علاء الدين القيسي، لصحيفة “الصباح” العراقية في عددها الصادر الاثنين، إن “الهيئة، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية التي تربط البلاد بجميع دول الجوار، تلافياً لانتقال وباء فيروس كورونا من خلال المسافرين، أغلقت جميع تلك المنافذ الحدودية، لاسيما البرية منها”.

وأضاف القيسي، أن “الهيئة استثنت منفذي طريبيل والقائم اللذين يربطان العراق بكل من الأردن وسوريا، بالإضافة إلى استثناء الموانئ العراقية من قرار الحظر، وذلك لدعم الحركة التجارية ودخول المواد الغذائية والطبية التي تحتاجها البلاد خلال هذه الأزمة”.

ولفت إلى أن “قرار الاغلاق شمل جميع المطارات المحلية وايقاف الملاحة الجوية بين بغداد والمحافظات وبين باقي دول العالم، باستثناء بعض الرحلات من أجل إعادة المواطنين العراقيين العالقين في عدد من دول العالم”.

وأشار إلى “إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين العراق وباقي دول العالم بعد إكمال عملية تخصيص وعمل محاجر صحية لحجر المصابين أو الأشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا”. ( د ب أ)