العراق يعلن القضاء على 200 من قيادات داعش خلال العام الماضي

كما اعلن جهاز مكافحة الارهاب العراقي أنه "تمكن من اعتقال أكثر من 300 إرهابي خلال عملياته السنة الماضية".

أعلن الجيش العراقي الإثنين، مقتل 200 قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عمليات نوعية نفذتها قوات تابعه له عام 2020.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب (تابع للقوات المسلحة)، صباح النعمان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن "الجهاز شن 300 عملية نوعية عام 2020، تمكن خلالها من قتل أكثر من 200 إرهابي بداعش من مستويات قيادية رفيعة".

وأشار النعمان، أن الجهاز "تمكن من اعتقال أكثر من 300 إرهابي خلال عملياته السنة الماضية".

وأضاف: "العمليات العسكرية حدّت من الكثير من التهديدات الإرهابية التي كان ينوي التنظيم تنفيذها خلال المرحلة الماضية".

وأوضح أن العمليات "استندت إلى معلومات أدلى بها معتقلون من التنظيم الإرهابي لدى السلطات العراقية".

وشدد النعمان، على أن هذه العمليات ستبقى مستمرة من أجل الضغط على فلول "داعش"، ومنعهم من تنفيذ أو التخطيط لأي عمل إرهابي.

كثفت القوات العراقية حملاتها الأمنية والعسكرية لملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، خاصة بعد تفجير انتحاري مزدوج نفذه التنظيم وسط العاصمة بغداد، الشهر الماضي، وخلف 32 قتيلا و110 جريحا.

وجهاز مكافحة الإرهاب يضم نخبة الجيش العراقي، ويتلقى أفراده التدريب والتسليح على يد قوات الجيش الأمريكي في البلاد.

وفي الفترة الماضية، كثفت القوات العراقية حملاتها الأمنية والعسكرية لملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، خاصة بعد تفجير انتحاري مزدوج نفذه التنظيم وسط العاصمة بغداد، الشهر الماضي، وخلف 32 قتيلا و110 جريحا.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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