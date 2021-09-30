العراق يعيد فتح منفذ “جميمة” الحدودي مع السعودية بعد إغلاقه 30 عاما

اعلن العراق الخميس، إعادة فتح معبر جميمة الحدودي مع السعودية، بعد إغلاق دام 30 عاما، وهو الثاني الذي يتم فتحه مع المملكة بعد منفذ عرعر.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان انه تم “فتح منفذ جميمة الحدودي، بعد موافقة الجانب السعودي على فتح منفذ مقابل، وتهيئة البنى التحتية والمستلزمات كافة”.

ولم يذكر البيان تاريخا محددا لإعادة فتح المنفذ البري.

ومنذ عام 1991، أُغلق منفذ “جميمة” عقب حرب الخليج الثانية، وكان يُستخدم للتبادل التجاري بين البلدين وعبور المسافرين وقوافل الحج.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عاما على إغلاقه.

وأغلق منفذ عرعر بين العراق والسعودية أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي وضمن نطاق محدود، لكنه أغلق مجدداً بعد سيطرة تنظيم داعش على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.

وأقر مجلس الوزراء العراقي، في مايو/ أيار 2019، مشروع قانون لتشجيع وحماية الاستثمار مع السعودية.

وفي 2015، استأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق، بعد انقطاع دام 25 عاما؛ جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.