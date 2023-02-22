العراق يفتتح 3 مراكز إيواء لجاليته في تركيا

قالت وزارة الخارجية العراقية، إنها تمكنت من إجلاء عدد كبير من رعايها في تركيا، كما عملت على افتتاح 3 مراكز، لإيواء أبناء الجالية العراقية، عقب الزلزال المدمر.

وأضافت الخارجية، على لسان رئيس الدائرة العربية في الوزارة، أسامة الرفاعي، إنه تم فتح مراكز الإيواء في 3 مدن تركية، مع تجهيزها بمواد الإغاثة اللازمة.

وبين الرفاعي، أن مراكز الإيواء تم انشاؤها في مناطق جنوب تركيا، في مدن مرسين وغازي عنتاب وأنقرة، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

واشار الرفاعي، إلى أن المساعدات المقدمة من العراق إلى تركيا، تضم مواد متنوعة غذائية وصحية ومنزلية تتكون من أغطية ومدافئ وخيم.

يذكر أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وضرب مناطق واسعة من جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، فجر السادس من فبراير الجاري، تسبب بمقتل أكثر من 46 ألف شخص في كلا البلدين.

كما تسبب الزلزال، الذي شعر به سكان العراق ولبنان ومصر والأردن وفلسطين، بتضرر عشرات آلاف المباني، مع تسجيل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدتدية.