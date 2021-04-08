العراق يفرج عن 40 سجينا إيرانیا

أفادت وكالة "إيرنا" بأن العراق أفرج عن أكثر من 40 سجينا إيرانيا، وذلك بعد زيارة رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي للعراق وتوقیع مذكرة تعاون قضائي بین البلدین

وفي هذا السياق، قال القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد موسى علي زادة طباطبائي، إن "هؤلاء السجناء الذين حكمت عليهم المحاكم العراقية بعقوبات مختلفة تراوحت بين السجن لمدة 3 سنوات والسجن المؤبد، واجهوا الكثير من المشكلات بسبب ابتعادهم عن الوطن، لذلك قررت سفارة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في بغداد متابعة هذا الموضوع".

وأضاف الطبطبائي أنه "من المقرر أن يصل هؤلاء السجناء إلى إيران اليوم الخميس عبر منفذ شلمجة الحدودي بحضور ممثل السفارة الإيرانية في بغداد وكذلك ممثلين عن القضاء العراقي".