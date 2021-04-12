العراق يمدد الحظر إلى نهاية رمضان والكويت تسمح بالتراويح بشروط

قرر العراق الإثنين، تمديد حظر التجوال المفروض في البلاد حتى نهاية شهر رمضان، فيما سمحت الكويت بصلاة التراويح في المساجد بشروط.

وقالت "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا" في العراق في بيان إن "الحظر الجزئي في شهر رمضان سيكون من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، وحتى الساعة 5 فجرا، في حين سيفرض حظر تجوال شامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع".

واستثني من الحظر، الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والخضر والأفران لتمارس عملها حتى الساعة 7 مساء من كل يوم، كما قررت اللجنة تقليص الدوام في مؤسسات ودوائر الحكومية ساعة واحدة.

وفي فبراير/شباط الماضي، فرضت السلطات حظر التجوال الجزئي والشامل بالتزامن مع تسجيل حالات إصابة بالسلالة المتحورة لكورونا وتزايد أعداد الإصابات اليومية.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع، بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 44 وفاة و7953 إصابة بكورونا الاثنين، فضلا عن تعافي 5679 مريضا.

وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 932 ألفا و899 إصابة، بينها 14 ألفا و757 وفاة، و820 ألفا و532 حالة شفاء.

الكويت تسمح بالتراويح بشروط

الى ذلك، أعلن مجلس الوزراء الكويتي الإثنين السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد للرجال ولمدة 15 دقيقة بعد صلاة العشاء مباشرةً، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لمواجهة فيروس ”كورونا“.

وقرر مجلس الوزراء وفق بيان نشره مركز التواصل الحكومي الاستمرار بإغلاق المساجد بعد كل صلاة ومنع الاعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس وغيرها.

ومنع المجلس إقامة موائد الإفطار والسحور في المساجد والأماكن العامة والخاصة والاكتفاء بتوزيع الوجبات دون تجمع، وحث المجلس من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا على أداء الصلاة في المنازل.

وفرضت الكويت منذ خمسة أيام حظرا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، على أن يستمر الحظر حتى 22 من الشهر الجاري، مع تحديد مواعيد للتسوق في الجمعيات والمشي، بشرط الالتزام بالضوابط الصحية.

وتجاوزت إصابات كورونا في الكويت 247 ألف إصابة، توفي منهم أكثر من 1400 شخص منذ بداية انتشار الوباء، في حين بلغ عدد من تلقوا اللقاح حتى الآن قرابة 700 ألف شخص منهم مواطنون ووافدون.

