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العراق ينقذ لبنان من أزمة قاتلة (فيديوهات)

منشور 24 تمّوز / يوليو 2021 - 12:50
توقيع عقود بين العراق ولبنان
توقيع عقود بين العراق ولبنان، في مجال الطاقة

شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، توقيع عقود بين العراق ولبنان، في مجال الطاقة، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

ويعاني لبنان من أزمة كبيرة وصفها متابعون بالقاتلة، جراء نقص الوقود بشكل خطير، يهدد المستشفيات والأفران بالتوقف عن العمل بشكل كامل، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

ووقع وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف، مع الحكومة العراقية في بغداد، العقد النهائي لاستيراد مليون طن من الفيول.

وأعلن عن ذلك مدير عام الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، وأضاف: "شكرا للشعب العراقي ومبروك للشعب اللبناني".

وبحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وقع لبنان عقدين مع العراق:

- العقد الأول يتعلق بزيت الوقود.

- العقد الثاني وقع بين شركة "سومو" العراقية، والمديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة اللبنانية، أورور فغالي، ويتعلق بإعادة النفط وتكريره".

وكانت نقابة المستشفيات في لبنان قد حذرت من "كارثة صحية" جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توفر الوقود لتشغيل المولدات، في وقت تشهد البلاد موجة تفش جديدة لفيروس كورونا.

وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.

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