العراق.. 12 قتيلا من الحشد الشعبي في هجوم جنوب تكريت

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية السبت بمقتل 12 عنصرا من الحشد العشائري في هجوم على نقطة لهم جنوبي تكريت.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن “مجموعة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هاجموا عند الساعة الواحدة من فجر اليوم مجموعة من الحشد العشائري التابعين لفوج ناحية دجلة جنوبي تكريت واطلقوا نيران اسلحتهم الرشاشة نحو كرفان كانوا يعدون فيه طعام السحور فقتلوهم جميعا وعددهم 12عنصرا ثم أحرقوا الكرفان عليهم”.

وأضاف أن” المسلحين فروا بعد تنفيذ العملية إلى جهة مجهولة فيما توجهت قوات من الجيش والشرطة الى محل الحادث وطوقت المنطقة بحثاً عن الفاعلين”.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الـ24 ساعة الماضية بعد مقتل نقيب في الشرطة الاتحادية بالقرب من قضاء بلد جنوبي تكريت.

(د ب أ)