العراق.. 12 قتيلا وجريحا جراء هجوم لداعش في "ديالى"

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد بأن 12 شخصا على الأقل قتلوا وجرحوا جراء هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية ميخاس في محافظة ديالى بشمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن مصدر أمني تأكيده أن مسلحي "داعش" قتلوا فجر اليوم سبعة أشخاص بينهم عناصر أمن، وأصابوا خمسة آخرين في القرية الواقعة في أطراف مدينة خانقين.

ولفت المصدر إلى أن الهجوم على القرية التي تقطنها عشيرة من الشيعة الكاكائية من القومية الكردية نفذ باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

من جانبه، كشف مدير هجرة قضاء خانقين، علي غازي، للوكالة، أن بين القتلى امرأة