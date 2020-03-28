العراق: 17 حالة شفاء من كورونا واصابة مسؤول بارز

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 40 حالة فيما اعلن عن اصابة مسؤول بارز في الحكومة

وذكر البيان اليومي للوزارة، أن "مختبراتها شخصت تأكيد إصابة 76 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة في محافظات بغداد والبصرة وكركوك والنجف والسليمانية وذي قار وبابل وصلاح الدين وأربيل".

وأضاف: "سجلنا 4 وفيات جديدة في البلاد حالتان في محافظة البصرة وحالة واحدة في كل من ذي قار وبابل"، مبينا "تسجيل 17 حالة شفاء جديدة في بغداد والسليمانية والديوانية".

وأشار البيان، إلى أن "عدد الإصابات الكلي بلغ 458، والوفيات 40، بينما بلغت حالات الشفاء 122".

اصابة مسؤول بارز

أعلنت وزارة التجارة العراقية اليوم السبت، إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة، أنه "تم تشخيص إصابة الحلو بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد".

وأشار البيان، إلى أن "الوكيل الأقدم لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة، كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوما بسبب وعكة صحية".

وأضاف: "خلال الإجازة شخصت إصابته بفيروس كورونا، كما نؤكد عدم لقائه بالوزير ولم يتصل به ولا حتى أيضا بقيادة الوزارة والمنتسبين".

وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في عموم محافظات البلاد اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي، على أن ينتهي يوم الأحد المقبل، وذلك عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.