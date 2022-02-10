العراق: 20 ارهابيا خطرا مازالو طلقاء بعد فرارهم من سجن الحسكة

اعلنت الحكومة العراقية ان نحو 20 شخصا يعدو من قادة الارهابيين فروا من سجن غويران في الحسكة مؤخرا مازالو طلقاء

ضعف امكانيات قسد

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوربي في بغداد ڤيليه ڤاريولا، “إن وجود هذا العدد الكبير من الإرهابيين في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع ضعف الإمكانيات يُشكل خطراً مستمراً ودائما إن لم يقم المجتمع الدولي بواجباته”. وطالب الاتحاد الأوروبي بحثّ أعضائه على سحب رعاياهم من مخيم الهول.

وأضاف “نأمل أن يكون للاتحاد الأوروبي دور في مباحثات فيينا، ونعتقد أن نجاح مباحثات فيينا ستكون له آثار إيجابية على العراق والمنطقة”.

مساعدات اوربية للعراق

فيما أشار سفير الاتحاد الأوروبي، ڤيليه ڤاريولا، إلى تقديم 5 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة في العراق، وسلم الأعرجي رسالة ودية من الاتحاد الأوروبي، مثمنا “الدور الذي لعبه العراق”، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي: “نحن نؤمن بأن تشكيل الحكومة العراقية عملية خاصة بالعراقيين وحدهم، أما القوى الخارجية فعليها تحمل المسؤولية في دعم العراق وعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي”، معربا عن أمله “أن تتفق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة”.