العراق: 3 قتلى من "الحشد الشعبي" إثر هجوم لداعش

قتل 3 عناصر من الحشد الشعبي، وجرح خمسة آخرين، في العراق، اليوم الخميس، إثر هجوم شنه تنظيم داعش في محافظة ديالى الواقعة بشرق البلاد.

وذكر بيان لهيئة "الحشد الشعبي" أن "قوات اللواء 28 أنهت الليلة الماضية التعرض الإرهابي الذي شنه فلول داعش الإجرامي في شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وتمكنت من دحر العناصر الإرهابية المهاجمة وإجبارها على الفرار خائبة مندحرة".

وأضاف، أن "التعرض الإرهابي أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين ارتقوا خلال التصدي للتعرض، وإصابة خمسة آخرين".

وشن عناصر "داعش" هجوما الليلة الماضية على نقطة أمنية تابعة للواء 28 بالحشد الشعبي تبعد 28 كم شمال خانقين، بواسطة أسلحة متوسطة.