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العراق: 39 عملية عسكرية للتحالف الدولي في أقل من أسبوع

العراق: 39 عملية عسكرية للتحالف الدولي في أقل من أسبوع
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