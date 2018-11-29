العراق: 39 عملية عسكرية للتحالف الدولي في أقل من أسبوع
العراق: 39 عملية عسكرية للتحالف الدولي في أقل من أسبوع
كشفت قيادة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة "داعش"، يوم الأربعاء، عن تنفيذها 39 عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية في أقل من أسبوع.
وقال بيان للتحالف إنه "قام بتنفيذ 17 غارة وجهت لأهداف تابعة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من الموصل والأنبار وصلاح الدين، وذلك وفق الإحصائية التي تتعلق بالغارات والإشتباكات التي نفذتها قواتنا للفترة الإسبوعية بين 18_24 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2018".
وأضاف أن "الإشتباكات التي واجهتها قواتنا كان عددها 22 اشتباكاً ضد عناصر تنظيم داعش"، مبيناً أن "العمليات كانت في مدينة طوبل وبحيرة حمرين والأنبار وبحيرة الثرثار وقضاء بيجي ووادي الشاي والموصل ومطار القيارة العسكري".
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