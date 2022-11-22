العراق: 5 قتلى و 40 جريحا إثر انفجار خزان وقود في "دهوك"

تسبب إنفجار خزان وقود في مدينة دهوك، شمال العراق، وقع في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، بمصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين بجراح.

وقالت السلطات في إقليم كردستان، إن قتلى انفجار الخزان التابع لاحد المخابز، هم: نائب مدير شرطة الدفاع المدني، وشرطيان، وطالب، وأحد عمال الفرن

وقررت سلطات إقليم كردستان، منع استخدام الغاز السائل للأغراض المنزلية، عقب تكرار الانفجارات في البلاد، بسبب عدم الإلتزام بمعايير السلامة العامة.

وقال محافظ دهوك علي تتر، إن الإنفجار وقع إثر تسرب الغاز من خزان مثبت فوق سطح مبنى، يضم سكنا للطلاب.

ويعتبر هذا الإنفجار هو الثاني في الإقليم خلال أقل من أسبوع، حيث لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، عقب إنفجار صهريج وقود الخميس الماضي، في مدينية السليمانية.

كما تسبب انفجار صهريج للغاز في العاصمة بغداد، نهاية الشهر الماضي، بوقوع 9 قتلى وإصابة 13 آخرين بجراح، بينما شهد مطار بغداد الدولي، منتصف الشهر الحالي، حريقين في غضون ثلاثة ايام.