العراق.. 5 قتلى و 70 إصابة باضطرابات الناصرية

ذكرت مصادر طبية وشهود عيان اليوم السبت أن الحصيلة النهائية للاضطرابات التي رافقت صدامات بين أتباع رجل الدين العراقي مقتدى الصدر ومتظاهرين في ساحة الحبوبي أسفرت عن مقتل 5أشخاص وإصابة نحو 70 آخرين بينهم عناصر بالقوات الأمنية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كيلومترا جنوبي بغداد).

وأوضحت المصادر أن حالة عدد من المصابين خطرة.

وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان صحفي وزع في ساعة متأخرة من ليل الجمعة إن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اصدر قرارا بإقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث يوم الجمعة في محافظة ذي قار وإعلان حظر التجول فيها، وإلغاء إجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق.

وأوضح أن القائد العام للقوات المسلحة اعتبر أن توتير الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وأنه لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في تلك الأحداث.

وذكر أن الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وأن بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني.

ودعا القائد العام للقوات المسلحة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الحكومية “لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد وأهله الشر”.

وكانت ساحة الحبوبي مركز المظاهرات الشعبية الاحتجاجية بمدينة الناصرية قد شهدت الليلة الماضية أحداث عنف عندما اقتحمت مجموعات من أتباع الصدر الساحة وقامت بإحراق خيم الاعتصام رافقها اشتباكات بين الطرفين أستمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الجمعة/السبت.

وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الأحداث وإعادة الاستقرار إلى مناطق وسط مدينة الناصرية والانتشار في الشوارع لمنع تجدد الاشتباكات فيما تعرض منزل أحد الناشطين المدنيين إلى هجوم بعبوة ناسفة في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية دون وقوع أصابات وأقتصر الهجوم على حدوث أضرار مادية.

(د ب أ)