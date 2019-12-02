العراق: 6 قتلى من الحشد الشعبي في هجوم مزدوج لداعش

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الاثنين، أن حصيلة الهجوم المزدوج الذي شنه عناصر تنظيم داعش محافظة ديالى، ارتفعت إلى 6 قتلى، جميعهم من الحشد الشعبي.

وذكر المصدر الأمني، الأحد، أن هجوم التنظيم خلّف قتيلين من الحشد الشعبي.

وقال النقيب حبيب الشمري، إن “حصيلة هجوم تنظيم داعش على مقر للحشد الشعبي في منطقة نفط خانة شمال شرقي محافظة ديالى في ساعة متأخرة من ليلة امس ارتفعت الى 6 قتلى و5 مصابين”.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.