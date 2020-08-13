العرب يتوحدون ضد تركيا

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأوضح أبو الغيط خلال اتصال هاتفي مع فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، أنه ستتم مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن وزير خارجية العراق عبر من جانبه عن امتنانه لموقف الجامعة العربية في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية وإدانته، بعد هجوم طائرة تركية مسيرة على مركبة تابعة للجيش العراقي مما أدى إلى مقتل ضابطين.

وكان الأمين العام قد أصدر بيانا رسميا أكد خلاله إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرا بأشد العبارات القصف التركي في 11 أغسطس على منطقة سيدكان على الحدود العراقية التركية، كما عبر عن دعمه لأي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه.

استنكار عربي

في الغضون أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن دول الأردن والسعودية ومصر والكويت أبدت دعمها لوقف الانتهاكات التركية.

وذكر بيان للخارجية، أن "الوزير فؤاد حسين أجرى اتصالات عدة مع نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي السافر الذي تسبب باستشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدودي مع الجانب التركي وذلك بطائرة مسيرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان".

وأضاف، أن "الاتصال جاء لإحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا الاعتداء، والدعوة إلى أهمية تضافر الجهود العربية إزاء هذه التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع الجارة تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغلة في الأراضي العراقية.

واتصل وزير الخارجية العراقي، بحسب البيان، بسامح شكري وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، وفيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح.

ووفقا للبيان العراقي، فإن "الأشقاء أكدوا دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية".