"العسكري السوداني" يطيح بابرز اعضائه استجابه للثورة

قالت مصادر اعلامية قطرية ان نقلا عن معلومات استقتها من مسؤولين سودانيين ان المجلس العسكري الانتقالي يستعد لإقالة رئيس اللجنة السياسية، عمر زين العابدين

ووفق موقع الخليج اونلاين القطري فان القرار اتخذ وسيتم الاعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، دعت الى مليونية في كل أحياء العاصمة الخرطوم؛ تتجه إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، والاحتشاد للحيلولة دون محاولات بعض الجهات فض الاعتصام.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.