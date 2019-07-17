"العسكري" و"الحرية والتغيير" السوادني يتوصلان لاتفاق سياسي

توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إلى اتفاق سياسي طال انتظاره في السودان، حسبما كشف مراسل "سكاي نيوز عربية" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بعد قليل، على أن تتم مناقشة الإعلان الدستوري في وقت لاحق.

وقال مراسلنا إن الاتفاق يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري.

وجاء الاتفاق بعد اجتماع وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مساء الثلاثاء، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.

والاجتماع كان الأول منذ الخميس الماضي، حيث منذ ذلك الحين تم تأجيله أكثر من مرة. (سكاي نيوز)