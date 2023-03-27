العصائب: المهدي المنتظر طلب من خامنئي تاجيل تحرير القدس

نقل موقع شبكة اخبار العراق عن النائب عن ميليشيا عصائب اهل الحق علي تركي، فحوى اللقاء بين قائد الثورة الايرانية علي خامنئي بـ "المهدي المنتظر" قبل ايام

وقال المصدر الاعلامي العراقي ان المهدي طلب من تأجيل مشروع المقاومة الإسلامية إلى حين ظهوره

ولم يعرف فيما اذا كان الخبر من باب الاستهزاء والتندر ام انها تصريحات حقيقية وجادة

وقد اشار النائب العراقي في تصريحاته الى ان الإمام خامنئي طلب من ” حماة الأعراض” في الحشد الشعبي بقاء القوات الأمريكية وحلف الناتو في العراق لحين تحسن الوضع الأمني وإزالة خطر التهديد تجاه النظام الإسلامي في طهران .

وتعتبر عضائب أهل الحق المدعومة من إيران، والتي يقودها قيس الخزعلي، من المليشيات المتشددة في الموالاة لايران وهي جماعة منشقة عن ميليشيا «جيش المهدي» التابعة لمقتدى الصدر التي تفككت في الفترة 2005-2006 بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي الإيراني» و«حزب الله» اللبناني

