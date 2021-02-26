الجيش الإريتري قتل مئات المدنيين في نزاع تيغراي بإثيوبيا

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة إن قوات إريترية قتلت بشكل منهجي مئات المدنيين العزل في منطقة تيغراي بإثيوبيا.

وذكرت المنظمة في تقرير جديد أن أسوأ المعارك اندلعت في مدينة أكسوم شمالي البلاد يومي 28 و29 تشرين ثان/نوفمبر، حيث فتح الجنود النار في الشوارع وقاموا بمداهمات بين المنازل في “مذبحة قد تصل إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية”.

وأخبر 41 ناجيا وشاهد عيان و20 شخصا على علم بالأحداث، الباحثين بحدوث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وقصف عشوائي ونهب واسع النطاق بعد أن شنت القوات الإثيوبية والإريترية هجوما وسيطرت على المدينة في 19 تشرين ثان/نوفمبر.

وأكد تحليل لصور التقطتها الأقمار الاصطناعية صحة التقارير وأظهر وجود مواقع دفن جماعي، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وقال مدير منظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا ديبروز موشينا: “ارتكبت القوات الإثيوبية والإريترية جرائم حرب متعددة… وقتلت القوات الإريترية بشكل منهجي مئات المدنيين بدم بارد”.

وشنت إثيوبيا هجوما عسكريا على تيغراي في تشرين ثان/نوفمبر لتقليص قوة جبهة تحرير شعب تيجراي، التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة.

ولا يزال من غير الواضح سبب تدخل القوات الإريترية مع الجيش الإثيوبي في صراع تيغراي ، ولكن كان هناك عداء طويل الأمد بين جبهة تحرير شعب تيغراي وإريتريا منذ حرب الحدود خلال الفترة من 1998 و .2000

وتنفي إريتريا تورطها في صراع تيغراي. (د ب أ)