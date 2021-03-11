العفو الدولية: المجلس العسكري في ميانمار يستخدم الأسلحة الفتاكة ضد متظاهرين سلميين

قالت منظمة العفو الدولية إن المجلس العسكري في ميانمار يستخدم عمدا الأسلحة الفتاكة ضد المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وأوضحت المنظمة الخميس نقلا عن تحليل لـ 50 مقطع فيديو: “العديد من عمليات القتل الموثقة ترقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء”.

كما كشف البحث كذلك عن أن بعض وحدات الجيش المتهمة في الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتم استخدامها حاليا ضد المتظاهرين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “اللقطات تظهر بوضوح أن قوات جيش ميانمار – المعروفة أيضا باسم تاتماداو ، مسلحة بشكل متزايد بأسلحة مناسبة فقط لساحة المعارك، وليس لأعمال الحفاظ على الأمن”.

وأوضحت المنظمة أن القوات كانت تطلق النار بشكل عشوائي بالذخيرة الحية في المناطق الحضرية.

وقالت جوان مارينر ، مديرة الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية ، إن “هذه التكتيكات العسكرية في ميانمار ليست جديدة على الإطلاق ، ولكن لم يسبق أن تبث أعمال القتل على الهواء مباشرة للعالم”.

وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة ، في بيان صدر عقب اجتماع في نيويورك “العنف ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك ضد النساء والشباب والأطفال”.

ودعا المجلس جيش ميانمار إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

كما عبر المجلس عن دعمه المستمر للانتقال الديمقراطي في ميانمار وشدد على الحاجة إلى دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ودعم حكم القانون.

وتتواصل الاحتجاجات الحاشدة في البلاد منذ أن أطاح الجيش في ميانمار بالحكومة مطلع شباط/فبراير الماضي. (د ب أ)