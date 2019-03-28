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العفو الدولية تتهم البحرين باستغلال الفورمولا 1 بهدف "تلميع" صورتها

العفو الدولية تتهم البحرين باستغلال الفورمولا 1 بهدف "تلميع" صورتها
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