العفو الدولية تنتقد رفع التحالف العربي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال

أصدرت الأمم المتحدة الإثنين الماضي تقريرا بشأن الانتهاكات ضد الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2019، خلا من اسم التحالف العربي الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن منذ مارس/ آذار 2015.

انتقدت منظمة “العفو” الدولية، الجمعة، شطب الأمم المتحدة اسم التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية، من القائمة السوداء التي تضم منتهكي حقوق الأطفال.

وقالت المنظمة ‏إن “الدمار الهائل الناجم عن النزاع في ‎اليمن سيبقى أثره لأجيال قادمة”. وأضافت “شطب الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) التحالف بقيادة ‎السعودية من لائحة قتل وتشويه الأطفال، علما أنه (التحالف) قتل وشوه 222 طفلا في اليمن عام 2019″، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

والإثنين، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا بشأن الانتهاكات ضد الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2019، خلا من اسم التحالف العربي الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن منذ مارس/ آذار 2015.

وبرر غوتيريش رفع اسم التحالف والسعودية من القائمة، بأن التحالف طبق مجموعة إجراءات بهدف حماية الأطفال خلال تنفيذ عملياته.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (مقرها نيويورك)، في بيان الإثنين، عدم إدراج التحالف العربي في القائمة الأممية لمنتهكي حقوق الأطفال، رغم “الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد أطفال اليمن”، وفق قولها.

وعام 2017، رفضت السعودية إدراج التحالف العربي في القائمة المذكورة، واعتبرت أن الإدراج جاء نتيجة “معلومات غير دقيقة ومضللة” عن الأحداث باليمن.

وآنذاك، شدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، على أن الرياض وأعضاء التحالف في اليمن، يؤكدون احترامهم “للالتزامات الواقعة عليهم بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وخلفت الحرب المستمرة منذ 6 سنوات، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات.

