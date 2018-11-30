العفو الدولية تهاجم ابن سلمان وتنتقد مشاركته بقمة العشرين

ابن سلمان مشاركا في قمة العشرين في الأرجنتين

هاجمت منظمة العفو الدولية، الجمعة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان في السعودية واليمن.

وانتقدت مشاركته في قمة العشرين، واستقبال الزعماء له، ولقائه لهم، معتبرة أن الأمر يعد "تفويضا مطلقا بارتكاب الانتهاكات".

وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "يتوجب على حلفاء السعودية أن يرفعوا أصواتهم ضد تلك الانتهاكات، ووضع حقوق الإنسان قبل الصفقات التجارية".