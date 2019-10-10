العفو الدولية: على الحكومة العراقية اعادة خدمة الانترنت

دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة العراقية التوقف عن منع خدمة الإنترنت ورفع الحجب عن مواقع التواصل في البلاد، مشددة على ضرورة احترام حرية التعبير.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، قالت المنظمة: "نراقب التطورات الميدانية في العراق عن كثب.. أبلغنا أشخاص كثر بأنهم انقطعوا عن العالم الخارجي".

شهادات جديدة تؤكد استهداف المحتجين المناهضين للحكومة، على أيدي القناصة، وتعرضهم للنيران الحية. على السلطات العراقية التحقيق في استخدام القوة المفرطة، والكف عن مضايقة وترهيب الناشطين والصحفيين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً وبدون شروط. #العراقhttps://t.co/jSbrfXycuP — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 10, 2019

وأضافت المنظمة: "نطالب السلطات العراقية بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.. رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم".

وطالبت أيضا الحكومة العراقية "بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين"، مشددة على أن "حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم ودون خوف".

وحظرت الحكومة العراقية منذ أكثر من أسبوع خدمة الإنترنت عن البلاد، ثم أعادتها بشكل جزئي لكنها حظرت تطبيقات مثل الفيسبوك وتويتر والإنستغرام والواتس اب والتيليغرام.

ماذا يحصل في #العراق؟



❗ هجمات مميتة للقناصة وترهيب المحتجين وحملة قمع مكثفة ضدهم https://t.co/qvwPRg90Ux



❗ يجب على السلطات كبح جماح قوات الأمن على الفور وتوفير الحماية لحرية التجمع والتعبير https://t.co/v38bNybJoB pic.twitter.com/bgVrpDksSb — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 10, 2019

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن الحداد لثلاثة أيام على القتلى من المحتجين وقوات الأمن، اعتبارا من يوم الخميس 10 أكتوبر وحتى السبت.

ولقي 110 أشخاص على الأقل حتفهم من بينهم 9 من قوات الأمن، وأصيب أكثر من 6 آلاف في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، منذ بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد والبطالة.