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العفو العام في الاردن لن يشمل امين عام منظمة مؤمنون بلا حدود

العفو العام في الاردن لن يشمل امين عام منظمة مؤمنون بلا حدود
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