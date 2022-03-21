العلاقات الاميركية الروسية على حافة القطيعة

اثارت تصريحات الرئيس الاميركي جو بايدن المتعلقة بنعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانه مجرم حرب غضب وحنيقة موسكو التي سارعت لاستدعاء السفير الاميركي وتسليمه مذكرة احتجاج وتحذير بمستقبل العلاقات

استدعاء السفير الاميركي في موسكو

واستدعت روسيا، الاثنين، السفير الأميركي لدى موسكو، للاحتجاج على تصريحات الرئيس، جو بايدن، التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"

العلاقات على حافة الهاوية

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نُشر بعد استدعاء السفير الأميركي، أن "هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أميركي، التي لا تليق برجل دولة من الصفّ الأول، جعلت العلاقات الروسية-الأميركية على حافة القطيعة". وجاء في البيان أن السفير الأميركي، جون ساليفان، تسلم رسالة احتجاج رسمية بشأن "تصريحات غير مقبولة" أدلى بها بايدن مؤخرًا. وأشارت الوزارة إلى أنها حذّرت السفير من أن "الإجراءات العدائية التي تُتخذ ضد روسيا ستلقى ردًا حازمًا".

بايدن: بوتين مجرم حرب

وقال بايدن، الأربعاء، ردا على سؤال لصحفي عن نظيره الروسي "إنه مجرم حرب". وغداة ذلك، قال بايدن الخميس، إن بوتين "سفاح" و"ديكتاتور متعطش للدماء".

وحذّر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في إعلان مشترك الخميس من أن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا "سيُحاسبون" أمام القضاء الدولي. وأعلنوا أن "عمليات جمع الأدلّة جارية". وقال وزير الخارجية الأميركي، الخميس، في مؤتمر صحفي إن "استهداف مدنيين عمدًا هو جريمة حرب. بعد هذا الكمّ من التدمير في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أرى أنه من الصعب استنتاج أن الروس لا يفعلون ذلك".