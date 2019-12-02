"العليا لحقوق الانسان": السلطات العراقية تحتجز مسعفين وطلبة جامعة

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، عن احتجاز السلطات مسعفين وطلبة جامعات في معتقلات استخبارات قيادة عمليات بغداد

وذكر بيان للمفوضية أنها لاحظت خلال زيارة فرقها إلى أحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد "وجود موقوفين مسعفين وطلاب جامعات وموظفين على خلفية التظاهرات".

وطالبت المفوضية مجلس القضاء الأعلى بـ"الإسراع في حسم قضاياهم جميعا".

وقامت السلطات العراقية منذ الأول من أكتوبر الماضي باعتقال الآلاف من المحتجين في بغداد والمحافظات الجنوبية بعدة تهم، منها التحريض على التظاهر، لكن القضاء العراقي يقوم بين فترة وأخرى بإطلاق سراح بعضهم