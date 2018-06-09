حزب العمال الكردستاني يتوعد القوات التركية في العراق

أعلن حزب العمال الكردستاني استعداد مقاتليه لمواجهة القوات التركية في حال توغلها داخل الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن حكومة أنقرة تسعى لاحتلال إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الحزب ريفان ولات: "تركيا تحشد قواتها بكثافة منذ 3 أيام على الشريط الحدودي العراقي التركي، ولا نعرف لحد الآن طبيعة المهام المحددة لتلك القوات".

وأضاف ولات، أن "قوات الدفاع الشعبي الكردستاني مستعدة لمواجهة القوات التركية في حال التوغل داخل أراضي إقليم كردستان العراق في أي وقت"، مشيرا إلى أن "دخول القوات التركية إلى الإقليم سيكلف الحكومة التركية ثمنا باهظا".

وأكد أن "محاولة تركيا للتوغل إلى عمق أراضي العراق لا تستهدف وجود الحزب، وأن لأنقرة أهدافا توسعية".

ولوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الشهر الجاري، بشن عمليات عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار وجبل قنديل شمالي العراق.