العمليات العسكرية التركية تكبد العراق خسائر تصل 6 مليارات دولار

كشف تقرير الثلاثاء أن العراق تكبدت خسائر تصل 6 مليارات دولار جراء العمليات العسكرية والقصف الجوي المتكرر الذي تشنه القوات التركية في اطار عملياتها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد.

وقال تقرير تلفزيون “العراقية” الحكومي ان هذه العمليات طالت قرى كردية عديدة وشملت تجريف الأراضي الزراعية تحت ذريعة مطاردة مسلحي الحزب الذين يتحصنون في المرتفعات الجبلية داخل مدن إقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

واضاف التقرير أن الهجمات المتكررة من قبل الجيش التركي في إطار صراعه مع مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المرتفعات والقرى الكردية في مدن إقليم كردستان كبدت البلاد خسائر مالية تصل إلى 6 مليارات دولار من جراء نزوح الأهالي وتهديم المنازل وتجريف وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين التي أصبحت ساحة للصراع.

وأوضح التقرير أن اكثر من 300 عائلة كردية عراقية نزحت من قراها في قضاء العمادية المحاذي للحدود العراقية التركية أقصى شمالي العراق إلى مدينة زاخو بعد تصاعد العمليات العسكرية التركية والقصف العنيف.

وأوضح أن القوات التركية قامت خلال عملياتها العسكرية بتجريف 20 كيلومترا من الأراضي الزراعية والبساتين في القرى الكردية في قضاء العمادية وسط استمرار حالات النزوح بحثا عن ملاذات آمنة.