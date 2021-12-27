العميد المنشق ابراهيم الجباوي ينسحب على الهواء من اللجنة الدستورية السورية

انسحب العميد السوري المنشق ابراهيم الجباوي انسحابه من اللجنة الدستورية التي تفاوض من اجل وضع دستور جديد للبلاد ، وجاء اعلان العميد الجباوي على الهواء مباشرة اثناء مناظرة له مع شخصيات سورية على تلفزيون سورية المعارض

لحظة إعلان الدكتور #إبراهيم_الجباوي انسحابه من اللجنة الدستورية أثناء مشاركته في برنامج #سوريا_اليوم على شاشة #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/DSepjr6ANS — تلفزيون سوريا (@syr_television) December 27, 2021

ولاقى موقف العميد الجباوي تأييدا كبيرا من النشطاء داعين باقي الاعضاء في اللجنة والذين يمثلون المعارضة للانسحاب الفوري، والتصدي للموقف الروسي الذي وصفوه بانه داعم للرئيس السوري بشار الاسد ومحاولا انتاجه من جديد

القبول بالأسد رئيسا بعد عقد من الثورة خيانة للدم والشهداء والمعتقلين وكل التضحيات

إذا كان لدى #اللجنة_الدستورية_السورية ذرة وطنية فعليها الاستقالة كما فعل #إبراهيم_الجباوي اليوم

لا أدري كيف يستطيعون البقاء بتفاوض يقوم على بقاء الأسد

"حاج تجارة بالثورة"#مفاوضات_العار #أستانا https://t.co/vs1HhvxvUT — ميلاد الشهابي (@Milad_Alshehabi) December 27, 2021

تنديد بالموقف الروسي

و هاجم مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، مطالباً بألا يؤدّي الدستور السوري الجديد إلى إبعاد بشار الأسد عن السلطة.

وقال المبعوث لافرنتييف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إن "إنشاء الدستور السوري الجديد يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في ذلك البلد".

وأضاف أن "حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديله. وإذا رأت المعارضة ضرورة في ذلك يمكن النظر في المقترحات التي تهمها وطرحها على التصويت في استفتاء أو الموافقة عليه بأي صيغة أخرى".

ومضى لافرنتييف في تصريحه قائلاً : "لكن إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

وقال لافرنتييف إن كل التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات تم إلقاء اللوم فيها على عاتق دمشق. وإنه من الخطأ تحميل طرف واحد فقط المسؤولية، زاعماً أن "المسؤولية تقع دائماً على عاتق الطرفين".



ماذا لو تعمم موقف د.إبراهيم الجباوي؟

ماذا لو وقفت المعارضة وقفة رجل واحدٍ في وجه التعنت الروسي واللامبالاة الأمريكية؟

استقالة د.جباوي عبر حلقة #سوريا_اليوم @syr_television https://t.co/PJ5EuUQzq4 — آلاء هاشم (@AlaaHashemK) December 27, 2021



ويأتي تصريح لافرنتييف بعد أيام من مشاركته في أعمال الجولة الـ 17 من مؤتمر أستانا الذي أقيم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفدي المعارضة ونظام أسد، وممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 شخصا ثلثهم يمثل النظام والثلث الثاني يمثل المعارضة والثالث يمثل منظمات وهيئات المجتمع المدني