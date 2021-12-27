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العميد المنشق ابراهيم الجباوي ينسحب على الهواء من اللجنة الدستورية السورية

منشور 27 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:58
العميد ابراهيم الجباوي
العميد ابراهيم الجباوي

انسحب العميد السوري المنشق ابراهيم الجباوي انسحابه من اللجنة الدستورية التي تفاوض من اجل وضع دستور جديد للبلاد ، وجاء اعلان العميد الجباوي على الهواء مباشرة اثناء مناظرة له مع شخصيات سورية على تلفزيون سورية المعارض

 

ولاقى موقف العميد الجباوي تأييدا كبيرا من النشطاء داعين باقي الاعضاء في اللجنة والذين يمثلون المعارضة للانسحاب الفوري، والتصدي للموقف الروسي الذي وصفوه بانه داعم للرئيس السوري بشار الاسد ومحاولا انتاجه من جديد

 

 

تنديد بالموقف الروسي

و هاجم مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر  لافرنتييف، وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، مطالباً بألا يؤدّي الدستور السوري الجديد إلى إبعاد بشار الأسد عن السلطة.

وقال المبعوث لافرنتييف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إن "إنشاء الدستور السوري الجديد يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في ذلك البلد".

 

 

وأضاف أن "حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديله. وإذا رأت المعارضة ضرورة في ذلك يمكن النظر في المقترحات التي تهمها وطرحها على التصويت في استفتاء أو الموافقة عليه بأي صيغة أخرى".

ومضى لافرنتييف في تصريحه قائلاً : "لكن إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

وقال لافرنتييف إن كل التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات تم إلقاء اللوم فيها على عاتق دمشق. وإنه من الخطأ تحميل طرف واحد فقط المسؤولية، زاعماً أن "المسؤولية تقع دائماً على عاتق الطرفين".  
 

 

 


ويأتي تصريح لافرنتييف بعد أيام من مشاركته في أعمال الجولة الـ 17 من مؤتمر أستانا الذي أقيم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفدي المعارضة ونظام أسد، وممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 شخصا ثلثهم يمثل النظام والثلث الثاني يمثل المعارضة والثالث يمثل منظمات وهيئات المجتمع المدني

كلمات دالة:العميد ابراهيم الجباوياللجنة الدستورية السوريةاستانابشار الاسدالجيش الحر

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