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العناق الحار بين محمد بن سلمان وولي العهد الأردني يثير تفاعلا كبيرا .. فيديوهات

منشور 22 حزيران / يونيو 2022 - 12:55
محمد بن سلمان في الأردن
مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مقاطع فيديو تظهر لحظة العناق الحار بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والملك الأردني عبد الله الثاني، ونجله ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، لحظة نزول "بن سلمان" من الطائرة في العاصمة الأردنية عمان.

وعبر نشطاء الإنترنت في كلا الرياض وعمان عن سعادتهم بالعلاقات المتميزة بين قادة بلديهما، قائلين إنها "لقطة تختصر مافي الصدور بين الشعبين".

وأبرز نشطاء أيضا لحظة تقليد العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد ذكرت أنه جرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.

وعقدا الجانبان مباحثات ثنائية شملت تعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها وتطرق الجانبان إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المملكة تقف بشكل دائم إلى جانب السعودية ضد أي اعتداءات تتعرض لها، مشيرًا إلى أن "أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة".

من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن حرص الرياض على توطيد العلاقات مع عمّان، وإدامة التنسيق والتشاور تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا المنطقة.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن كثاني محطة في جولة بدأت بمصر ومن المنتظر أن تشمل تركيا أيضًا.

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