العناق الحار بين محمد بن سلمان وولي العهد الأردني يثير تفاعلا كبيرا .. فيديوهات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مقاطع فيديو تظهر لحظة العناق الحار بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والملك الأردني عبد الله الثاني، ونجله ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، لحظة نزول "بن سلمان" من الطائرة في العاصمة الأردنية عمان.

وعبر نشطاء الإنترنت في كلا الرياض وعمان عن سعادتهم بالعلاقات المتميزة بين قادة بلديهما، قائلين إنها "لقطة تختصر مافي الصدور بين الشعبين".

وأبرز نشطاء أيضا لحظة تقليد العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

جلالة الملك عبدالله الثاني يمنح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية #السعودية قلادة الحسين بن علي تعميقا وتجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين #الأردن pic.twitter.com/DscBJDBl3z — RHC (@RHCJO) June 21, 2022

وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد ذكرت أنه جرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.

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جسد واحد توحدنا وغلاكم شيد عماده#محمد_بن_سلمان_في_الأردن pic.twitter.com/yLUR6NDttS — طراد الأسمري (@alasmari) June 22, 2022

وعقدا الجانبان مباحثات ثنائية شملت تعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها وتطرق الجانبان إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المملكة تقف بشكل دائم إلى جانب السعودية ضد أي اعتداءات تتعرض لها، مشيرًا إلى أن "أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة".

جوانب من المراسم الرسمية لاستقبال جلالة ملك #الأردن لسمو سيدي #ولي_العهد لدى وصوله العاصمة الأردنية.#محمد_بن_سلمان_في_الأردن pic.twitter.com/Le4psXm49y — عبدالله حمير القحطاني (@Qabdullahhumair) June 21, 2022

من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن حرص الرياض على توطيد العلاقات مع عمّان، وإدامة التنسيق والتشاور تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا المنطقة.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن كثاني محطة في جولة بدأت بمصر ومن المنتظر أن تشمل تركيا أيضًا.