العنبتاوي يثمن الآليّة الجديدة في إيصال الغاز الطبيعي للمصانع

رحّبت كتلة المستقبل الصناعيّة بالآليّة الّتي تمّ الاتّفاق عليها مع وزارة الطاقة الأردنية لتنفيذ البنية التحتيّة المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعيّ للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعيّ الرئيسيّ ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائيّ والمقاولين المؤهلين.

وقالت كتلة المستقبل والّتي ستخوض انتخابات غرفة صناعة الزرقاء في بيان أنّ إتاحة استخدام الغاز الطبيعيّ للمصانع يساهم بتخفيض كلفة الإنتاج ويرفع من تنافسيّتها.

ولفت رئيس كتلة المستقبل شادي عنبتاوي ، إلى حاجة القطاعات الصناعية للطاقة الرخيصة، الأمر الّذي يجعل الغاز الطبيعيّ أولويّة مهمّة لتلبية احتياجات تلك الصناعات وبكلف منافسة.

وثمن عنبتاويّ هذا القرار باعتباره ركيزة أساسيّة في دعم تنافسيّة القطاع الصناعيّ الوطنيّ في ضوء الطلب على المنتج الاردني بالاسواق العالمية ولكن باسعار تنافسية، خصوصا ان قطاعات الغذائية و الكيماوية والمحيكات تعتبر من المنتجات الرئيسية لمحافظتي الزرقاء و المفرق.

وكتلة المستقبل تخوض الانتخابات برئاسة المهندس شادي محمود عنبتاوي وتتألّف الكتلة من المهندس نعيم الخموس الحواريّ ، محمّد عبدالمجيد دعبول، أيمن كريم المصري، عصام محمّد عدنان الكسيح، أمجد جميل ابوصليح، المهندس ثائر صمصام النمر، المهندس إيهاب خليل شهاب، حمزة يوسف العرقاوي.