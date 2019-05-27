العنف يودي بحياة 27 طفلا يمينا خلال اسبوع

وصل عدد الضحايا من الاطفال في اليمن خلال الاسبوع الاخير اكثر من 27 طفلاً بحسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)

وقالت المنظمة أنّ الأطفال قُتلوا في صنعاء التي تعرّضت مؤخراً لضربات جوّية من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية، وفي تعز جنوب غرب اليمن حيث قتل مدنيون في قصف استهدف محطة للوقود، قال المتمردون اليمنيون إن التحالف نفّذه.

واكدت ان "لا مكان آمنًا للأطفال في اليمن، فالنزاع يُلاحقهم في بيوتهم ومدارسهم وملاعبهم". وتدور حرب في اليمن بين المتمرّدين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، وقوّات موالية للحكومة المعترف بها منذ 2014، وقد تصاعدت مع تدخّل التحالف العسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة.

وتسبّب النزاع بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. وتقول يونيسف إنّ أكثر من ألفي طفل قتلوا في الحرب.

وحسب تقارير موثوقة فلا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.