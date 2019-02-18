الغاء محاكمة سرية للداعية السعودية سفر الحوالي

سفر الحوالي

أعلن حساب معتقلي الرأي في السعودية، صباح الاثنين، أن سطات المملكة ألغت -بشكل مفاجئ- جلسة محاكمة الشيخ سفر الحوالي وأفراد عائلته، التي كانت مقررة صباح اليوم.

وقال الحساب المعنيُّ بمتابعة أخبار المعتقلين في السعودية وتوثيق الانتهاكات ضدهم، في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن السلطات السعودية لم تعلن أسباب إلغاء محاكمة الحوالي، الذي انتقد العوائل الحاكمة في السعودية والإمارات في كتاب أصدره حديثاً. واعتقل الأمن السعودي الحوالي في يوليو 2018؛ بعد أن نشر كتابه الأخير "المسلمون والحضارة الغربية"، الذي يتكوّن من 3 آلاف صفحة، وهو ما زال نسخة أوّلية لم تُطبع بعد، انتقد فيه إنفاق السعودية الباهظ على استقبال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الرياض منتصف 2017.

الكتاب تضمَّن نصائح للعلماء والدعاة والعائلة الحاكمة، ومنها قوله: إن "السياسة الحكيمة تقتضي الوقوف مع القوة الصاعدة التي لها مستقبل، وليس القوة الآخذة في الأفول، وكل ناظر في أحوال العالم يقول إن المستقبل للإسلام، وإن أمريكا آخذة في الأفول والتراجع". وفي إطار القضية اعتقلت السلطات السعودية، في وقت سابق، أولاد الشيخ الحوالي الثلاثة، وتحدث حساب "معتقلي الرأي" عن تعرضهم للتعذيب، فضلاً عن توقيف نساء الحوالي للتحقيق معهن.