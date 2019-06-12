الغارات الاسرائيلية دمرت موقعا لحزب الله في القنيطرة

استهدف الهجوم الصاروخي الاسرائيلي فجر اليوم في مدنية القنيطرة رادارا ايرانيا وموقعا لحزب الله اللبناني من دون اي رد من تلك المواقع وقالت مصادر اعلامية نقلا عن جيش الاحتلال أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على منطقة تل الحارة جنوب سوريا فجر اليوم، استهدف شبكة رادارات إيرانية.

كما تم تدمير موقع مراقبة لـ حزب الله اللبناني في الجولان على مقربة من تلك المنطقة على بعد 15 كلم من الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن تل الحارة في محافظة درعا بحوران يعتبر موقعًا إستراتيجيًّا، إذ إنه يطل على الجولان ومنطقة الجليل شمال فلسطين قرب الحدود مع لبنان.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب سوريا وأسقطت عددًا منها.

وقالت الوكالة الأنباء تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا توجد أية خسائر بشرية

وأضافت ”العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية، إذ تتعرض الرادارات للتشويش“