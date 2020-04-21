الغارات الاسرائيلية على تدمر قتلت 9 عناصر من المليشيات الايرانية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن الثلاثاء، بمقتل 9 مسلحين من الموالين للنظام في القصف الإسرائيلي على أحد المواقع العسكرية في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.وقال المرصد أن ما لا يقل عن 9 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية على مواقع لهم في منطقة تدمر ببادية حمص الشرقية مساء الاثنين، ومن العدد الكلي للقتلى 3 من الجنسية السورية.

بدورها، اعترفت وكالة أنباء النظام السوري ليل الاثنين بالضربة، مشيرة إلى أن مضادات الدفاع الجوي التابعة للنظام تصدت لغارات إسرائيلية على أحد المواقع العسكرية في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وأضافت أنه تم إسقاط عدد من الصواريخ، التي استهدفت نقاطاً لجيش النظام في السخنة والعامرية في بادية تدمر.

فيما يعد هذا الهجوم الثاني في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل، التي شنت في السنوات الماضية مئات الهجمات في أنحاء سوريا.

يشار إلى أنه ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي السورية ضربت خصوصاً أهدافاً إيرانية ومجموعات موالية لطهران.