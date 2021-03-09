الغارات الاميركية على داعش في العراق استهدفت شخصيات هامة

قتلت طائرات تابعة للتحالف الدولي عناصر من تنظيم داعش في غارات شنتها على مخابئ التنظيم شمال العراق ، وذلك في سياق الدعم الذي يقدمه التحالف ضد التنظيم المتطرف، وافادت مصادر عراقية ان الغارات قتلت شخصين على الاقل وهما من القيادات الرئيسية للتنظيم في العراق وسورية

واكد المصدر ان العملية تمت وفق معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية حيث ادت الضربة الى مقتل عنصرين وتدمير الوكر في حصيلة اولية.

واشار المصدر ان اشتباك مسلح قد حصل بين القطعات العسكرية التي توجهت الى الموقع لغرض تفقد موقع الاستهداف فيما لايزال الواجب مستمرا في البحث والملاحقة لعناصر داعش في المنطقة المذكورة.

غارتان على مواقع داعش

ونشر التحالف الدولي تغريدة على تويتر قال فيها إن "طائرات التحالف نفذت غارتين جويتين منسقتين لدعم قوات الأمن العراقية، إحداها دمرت مخبأ لداعش كان بداخله 10 إرهابيين في نينوى والأخرى دمرت نفقا في صلاح الدين".

وأضاف أن قوات الأمن العراقية نجحت بعد ذلك في "قتل انتحاريين اثنين".

بامر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران @CJTFOIR ينفذ ضربة جوية في جبل عداية في #نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو 10 عناصر من #داعش، وفي الوقت ذاته خرجت قوة من امنية لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال. pic.twitter.com/VAtvZqbeGW — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 9, 2021



من جهته قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، إن "إحدى الضربات نفذت في منطقة جبل عداية في نينوى"، مضيفا "وفي الوقت ذاته خرجت قوة أمنية لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال".

هجمات داعشية على القوات العراقية



وضاعف تنظيم داعش خلال الأسابيع الماضية هجماته ضد القوات الأمنية ومرافق الدولة في العراق، مستغلا تفشي جائحة كوفيد-19، وانسحاب بعضا من قوات التحالف الدولي.

وكان العراق أعلن "النصر" على التنظيم المتطرف نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام. لكن فلول المتشددين ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.

ونشر التحالف الدولي في العام 2014 قواته في العراق لمساندة القوات الأمنية المحلية في قتال عناصر داعش، عبر تنفيذ ضربات جوية وتقديم الاستشارة والتدريب.