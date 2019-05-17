الغارة الاسرائيلية استهدفت طائرة ايرانية في مطار المزة العسكري

افادت مصادر رسمية سورية ان الدفاعات الجوية تصدت لاجسام مضيئة مصدرها الاراضي المحتلة في اشارة الى غارات اسرائيلية على دمشق

وذكر مصدر عسكري سوري مساء الجمعة أن “وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها”.

ووفق تقارير غير رسمية فان الصواريخ الاسرائيلية استهدفت طائرة بوينغ ايرانية 757 في مطار المزة العسكري

وقالت المصادر ان الدفاعات الجوية تمكنت من اسقاط تلك الاجسام من دون ان تكشف على الفور طبيعتها او الاماكن التي تم استهدافها بشكل رسمي

وغالبا ما تستهدف اسرائيل مواقع عسكرية وامنية سورية، في الوقت الذي ركزت مؤخرا على مطار دمشق الدولي بعد اكتشاف السيطرة الايرانية عليه واستخدامه ممرا لمسؤوليها ونقل الصواريخ لنصبها في سورية

وقتل العشرات من الايرانيين وعناصر المليشيات الموالية لها في الغارات الاسرائيلية على سورية كما اغتالت قوات الاحتلال اسماء بارزة في قيادات حزب الله الشيعي اللبناني الذي يقاتل الى جانب نظام الاسد في الثورة الشعبية عليه