الغارة الاسرائيلية على التل قتلت 13 خبيرا من الحرس الثوري

نقلت مصادر اعلامية سورية معارضة عن معلومات وتقارير ان الغارة التي نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة عين منين القريبة من مدينة التل شمال دمشق قد استهدفت مقرا للحرس الثوري الايراني حيث قتل واصيب عدد كبير من الخبراء والعسكريين

وقالت المصادر ان القصف الاسرائيلي استهدف مقرا عسكريا قرب منين (22 كلم شمال دمشق) حيث قتل 13 عسكريا من بينهم خبراء من الحرس الثوري بالاضافة اصابة قرابة 21 اخرين

وتحدثت المصادر عن الغارة التي ضربت بلدة منين القريبة من التل وقالت انها استهدفت "موقعا مشتركا بين ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية في المنطقة المذكورة وقد اندلعت النيران جراء ذلك"

شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لـ #النظام_السوري والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة #دمشق.

استهدفت مواقع عسكرية بين مدينة #صيدنايا وبلدة #منين شمال دمشق.

حيث تحوي المنطقة المستهدفة

مستودعات تُعرف باسم “#مستودعات_منين pic.twitter.com/EwEOz1qh58 — Radwan Alqasem (@RadwanAlqasem) August 7, 2023

وهذه الغارة الـ 22 التي تنفذها قوات الاحتلال على سورية خلال 2023..

ووفقًا لمصادر عسكرية سورية نقلتها وكالة "سانا"، فإن الهجوم نُفذ في تمام الساعة 2:20 صباحًا، من اتجاه الجولان السوري المحتل.

التصدي للعدوان تم بواسطة وسائط الدفاع الجوي السورية، حيث تمكنت من اعتراض وتدمير بعض الصواريخ الإسرائيلية المستهدفة.

ومع ذلك، فإن الهجوم أدى إلى خسائر فادحة في صفوف القوات العسكرية السورية، حيث استُشهد 4 عسكريين وأصيب 4 آخرون بجروح وفق الوكالة الرسمية السورية