الغارة الاسرائيلية على التل قتلت 13 خبيرا من الحرس الثوري

نقلت مصادر اعلامية سورية معارضة عن معلومات وتقارير ان الغارة التي نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة عين منين القريبة من مدينة التل شمال دمشق قد استهدفت مقرا للحرس الثوري الايراني حيث قتل واصيب عدد كبير من الخبراء والعسكريين
وقالت المصادر ان القصف الاسرائيلي استهدف مقرا عسكريا قرب منين (22 كلم شمال دمشق) حيث قتل 13 عسكريا من بينهم خبراء من الحرس الثوري بالاضافة اصابة قرابة 21 اخرين
وتحدثت المصادر عن الغارة التي ضربت بلدة منين القريبة من التل وقالت انها استهدفت "موقعا مشتركا بين ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية في المنطقة المذكورة وقد اندلعت النيران جراء ذلك"
وهذه الغارة الـ 22 التي تنفذها قوات الاحتلال على سورية خلال 2023..
ووفقًا لمصادر عسكرية سورية نقلتها وكالة "سانا"، فإن الهجوم نُفذ في تمام الساعة 2:20 صباحًا، من اتجاه الجولان السوري المحتل.
التصدي للعدوان تم بواسطة وسائط الدفاع الجوي السورية، حيث تمكنت من اعتراض وتدمير بعض الصواريخ الإسرائيلية المستهدفة.
ومع ذلك، فإن الهجوم أدى إلى خسائر فادحة في صفوف القوات العسكرية السورية، حيث استُشهد 4 عسكريين وأصيب 4 آخرون بجروح وفق الوكالة الرسمية السورية