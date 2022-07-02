الغارة الاسرائيلية على طرطوس اسفرت عن اصابة مدنيين

قالت وكالة الانباء السورية سانا ان العدوان الاسرائيلية على منطقة الحميدية في مدينة طرطوس اسفر عن اصابة اثنين من المدنيين الى جانب أضرار مادية كبيرة في شبكات الري والكهرباء والممتلكات الزراعية والخاصة للمواطنين

ونقلت عن المهندس محمد محرز قوله أن “العدوان استهدف ثلاث قنوات للري أدى إلى تكسير البيتون والسيفونات في قرية القبيبة ما أدى إلى حدوث أضرار فيها بطول 500 متر إضافة إلى حدوث ضرر بخط اسبستوس بطول 500 متر مع تدمير سكورة الري في قرية الجماسة وتضرر خط الري في منطقة رامة لحا بقطر 250 ملم اسبستوس بشكل كامل”.

وأضاف محرز أن “العدوان أدى إلى حرمان المزارعين من ري أراضيهم حيث تقارب المساحة التي ترويها القنوات الثلاث نحو 100 هكتار” مؤكداً أن “الورشات الفنية باشرت على الفور إعادة تأهيل وإصلاح الاقنية المتضررة جراء هذا العدوان الغاشم لإيصال المياه إلى أراضي المزارعين في حين تقدر الأضرار بنحو 50 مليون ليرة سورية”.

بدوره أشار مدير عام شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور في تصريح مماثل إلى أن “أضراراً كبيرة لحقت بالشبكة الكهربائية وأعمدة التوتر وأمراس نقل الكهرباء” مضيفاً أن “الورشات التابعة للشركة توجهت على الفور إلى الأماكن الثلاثة المستهدفة لمعاينة الأضرار وباشرت إعادة نصب أبراج جديدة ومد شبكات أخرى بدلاً من الشبكات المتضررة”.

وكان العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدواناً جوياً بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع خسائر مادية.



وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة السادسة و30 دقيقة صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس”.

وبين المصدر أن “العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية”.